Vojáci mají pomoci policii v ochraně klíčových infrastruktur po celé zemi. K útokům došlo tři týdny před chystanou návštěvou papeže Františka v Egyptě.

První útok nastal v kostele Svaté Marie ve městě Tanta v oblasti Gharbíja. Bomba byla umístěna pod lavicí. Zahynulo přes třicet lidí a více než 78 jich bylo zraněno.

Odpoledne explodovala bomba u dalšího křesťanského kostela, tentokrát v Alexandrii. Pachatelem byl podle televize sebevražedný útočník. Zemřelo 11 lidí a více než 60 bylo zraněno.

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí nařídil vojenským nemocnicím léčbu všech zraněných.

Křesťané tvoří v egyptské populaci zhruba desetiprocentní minoritu. S většinovými muslimy mají pokojné vztahy, v poslední době jsou však terčem islámských radikálů.

BREAKING Moment of the explosion near church in #Egypt|ian city of #Tanta caught on live TV. pic.twitter.com/XvHpMDaFex