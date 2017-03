První skupina, která by měla nastoupit, bude vybrána ze 13 tisíc lidí narozených v roce 1999.

Do služby nebudou povoláni všichni, ale mělo by to být 4000 z nich. Jednat se bude o muže i ženy. Nastoupit by měli 1. ledna 2018, uvedla BBC s odvoláním na mluvčí ministerstva obrany Marinette Radebovou. Vojna by měla trvat devět měsíců až rok. Z branců by se pak měli stát profesionálové, nebo by měli být připraveni v záloze.

Server uvádí, že Švédsko je neutrální země, ale je zneklidněno aktivitami Ruska v Pobaltí.

Švédský ministr obrany Peter Hultqvist uvedl, že země měla problémy s doplňováním jednotek na základě dobrovolnosti a že bylo třeba to nějak řešit. Povinné odvody jsou podle něj nezbytné. „Chceme-li mít kompletní a vycvičené jednotky, musí být dobrovolný systém doplněný o povinnou vojenskou službu,“ řekl Hultqvist pro švédskou veřejnoprávní televizi SVT.

Švédsko mělo brannou povinnost do roku 2010, ale tehdy se týkala jen mužů.