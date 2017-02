Soud označil vládní rozhodnutí za nezákonné, protiústavní, diskriminační a odporující mezinárodním dohodám, které chrání uprchlíky před navracením do konfliktních zón. Vláda podle justice neprokázala, že by Somálsko bylo bezpečnou zemí, do níž by mohli být běženci odesláni, uvedla agentura AP.

Soud tak vyhověl stížnosti podané Keňskou národní komisí pro lidská práva (KNCHR) a keňskou nevládní organizací, napsala agentura AFP.

Vláda tvrdí, že Dadaab využívají somálští islamističtí ozbrojenci z milic Šabáb, kteří zasahují i keňské cíle a údajně z tábora plánovali tři rozsáhlé teroristické útoky.

Oblak červeno-oranžového prachu v keňském uprchlickém táboře ve městě Dadaab (snímek z roku 2014).

FOTO: Thomas Mukoya, Reuters

Kritika od lidskoprávních organizací



Záměr urychleně tábor uzavřít kritizovaly v minulosti organizace na ochranu lidských práv jako Amnesty International a Human Rights Watch. Podle nich Nairobi nutí Somálce vrátit se do sousední nebezpečné země a některé prý i násilně vysídluje. O odklad uzavření Dadaabu žádal i Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Šabáb napojený na globální teroristickou síť Al-Káida usiluje v Somálsku o svržení prozápadní vlády a zavedení islámského práva šaría. Útoky proti cílům v Keni milice označují za odplatu za keňskou účast v mezinárodní misi, která se Šabábem v Somálsku bojuje.