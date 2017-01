„Je přesvědčena, že ani nezbytný, rozhodující boj proti terorismu neospravedlňuje obecnou podezíravost vůči lidem z konkrétního prostředí nebo konkrétního vyznání," dodal Seibert.

Merkelová podle něj v sobotním telefonickém rozhovoru Trumpovi řekla, že jeho kroku lituje. Německá vláda nyní zjišťuje, jaké důsledky bude mít opatření americké administrativy pro německé občany, kteří mají současně občanství některého ze států, jichž se zákaz vstupu na americké území týká - tedy Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu.

Stop přijímání uprchlíků

Trump v pátek na 120 dní pozastavil program Spojených států pro přijímání uprchlíků. Až do odvolání pak zakázal vstup do USA migrantům ze Sýrie. Trumpův příkaz dále na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Omezení se má uvolnit až po zpřísnění prověrek a přezkoumání mechanismu přijímání migrantů. [celá zpráva]

Nový šéf Bílého domu Merkelovou ještě před inaugurací kvůli její vstřícné politice vůči migrantům ostře kritizoval. Její rozhodnutí přijmout v roce 2015 statisíce uprchlíků označil v rozhovoru s britským tiskem za "katastrofální chybu", která do Evropy přinesla terorismus. Kancléřka se vůči Trumpově kritice ohradila a zdůraznila, že Evropané mají svůj osud ve svých rukou.

Německý ministr financí Wolfgang Schäuble v nedělním rozhovoru pro list Die Welt řekl, že vláda v Berlíně udělala předloni v migrační politice chyby. Do Německa chce podle něj tolik lidí, protože jsou v zemi vysoké sociální dávky. Země se z těchto chyb snaží poučit, dodal Schäuble.