„Trump při inauguračním projevu ctil obvyklé zdvořilosti, ale tón jeho projevu svědčil o děsivé změně v Americe. Byl určen těm, kdo ho volili, nikoli většině, která ho nevolila... Jeho nacionalismus pod heslem Amerika na prvním místě je hrubý a nestoudný. Projev překypoval opovržením vůči všemu, co představuje hlavní město (Washington), které se nyní snaží podrobit své vůli. Ale byl to také projev, ve kterém prakticky úplně chyběly podrobnosti či objasnění toho, jak chce (Trump) svých cílů dosáhnout," napsal The Guardian.

S kritickým komentářem přišel také britský deník The Indepedent: „Donald Trump podkopal demokracii, jakmile byl uveden do úřadu prezidenta. Lidé vždy vnímali politiky jako sobce, ale toto je něco jiného. Trump nejenže strhal jednotlivé politiky, ale strhal celou politickou třídu a politický systém, který ho vynesl tam, kde je."

„Donald Trump přednesl projev pro zemi, která stojí na okraji propasti. Jeho řeč byla absurdně přemrštěná, téměř hloupá. Říci, že Amerika čelí krveprolévání, je urážkou inteligence posluchačů," konstatoval britský deník The Times.

Nyní vládne v Bílém domě "čistý populismus", uvedl rakouský list Der Standard. Po "agresivním, bojechtivém projevu je jasné, že svět musí očekávat od Spojených států více protekcionismu a izolacionismu", dodal Der Standard.

Tvrdá jízda



Projev nového prezidenta ukázal, že "Trump neopustí populistické slogany z volební kampaně", napsal německý list Die Welt. Po Trumpově projevu řekl německý vicekancléř Sigmar Gabriel, že se Evropa musí semknout, protože to bude ”tvrdá jízda”, obával se zejména nacionalistického tónu. [celá zpráva]

Trumpova politika stavějící Ameriku na první místo vyvolala obavy v médiích i v dalších zemích, například ve Španělsku. "Trump zahájil varováním světu: Budu myslet pouze na Ameriku," napsal list El Confidencial.

Švýcarský list Neue Zürcher Zeitung podotkl, že "ve stopách velikánů jako George Washington, Abraham Lincoln a Franklin Roosevelt se nově zvolený prezident jeví jako chuligán". Podle švýcarského deníku se Američané rozhodli pro "riskantní experiment, za jehož neúspěch draze zaplatí".

Ukrajinska pravda upozorňuje na možnou změnu zahraniční politiky, o které Trump v projevu nemluvil. Upozorňuje, že Trump má jinou minulost i jiný přístup než Obama. Podle ní ale „Ukrajina jasně není připravena na změnu svých vztahů s USA, jaké panovaly v posledních třech letech.

Podle listu je pro udržení vztahů na dané úrovni je potřeba odpovědět na dvě klíčové otázky: „Jakou má Ukrajina pro USA přidanou hodnotu a proč podpora Ukrajiny je v zájmu Spojených států.”