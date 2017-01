„Muži osahávali i dívky, které nepřišly na oslavy a byly pouze na cestě domů z práce,“ sdělil fotograf Čajtálí Vasnik, podle nějž výjevy silně připomínaly události ze Silvestra 2015 v německém Kolíně nad Rýnem. Podobně jako tam ani v Indii policie proti mužům nijak výrazněji nezasahovala. Později uvedla, že čelila obrovské přesile – párty se zúčastnilo 60 tisíc lidí, policistů bylo jen 1600.

Ministr Parméšvara problém bagatelizoval s tím, že útočníci byli „oblečeni jako lidé ze Západu, a takové věci se potom stanou snadno“. „Nemohu nikoho nutit, aby nosil tradiční místní kroj,“ dodal ministr.

Jeho slova vyvolala odpor na federální úrovni. Ministr vnitra Kiren Rijiju se postavil za napadené ženy a na Twitteru uvedl, že takové případy masivního obtěžování nemohou zůstat bez trestu. „Bengalúr je město plné života a bezpečnost žen v civilizované společnosti je nezbytná,” řekl Rijiju.

We can't allow the shameful act of #MassMolestation go unpunished. Bangaluru is a vibrant city & women safety is must in a civilised society