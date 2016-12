Česká národní banka (ČNB) by mohla podle odhadu analytiků ukončit režim devizových intervencí ve druhém až třetím čtvrtletí příštího roku. Ukončení intervencí povede k posílení koruny, což by mohlo mít přímý dopad do ekonomiky firem, ale... Celý článek Konec intervencí ČNB zdraží vývozy, ale výrazně zlevní dovolené v cizině»