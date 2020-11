Tiší voliči mohou otočit předvolební očekávání na hlavu, myslí si bývalá vysoká úřednice Bílého domu

Šance jak Trumpa, tak Bidena může ovlivnit rozsah hlasování v předstihu v některých státech. I když bylo možné i dřív, řada států je povoluje poprvé, To je odlišné od minulých voleb, a dopad neznáme.

Jeho prosté vyjadřování a kritika vládnoucích struktur se vymyká politickému pohledu, a tím u mnoha Američanů vyčnívá v porovnání s jinými, typičtějšími politiky. Stoupencům se líbí i to, co v uplynulých čtyřech letech udělal. Ekonomika byla po nějakou dobu silná, takže lidé to spojují s ním. Navíc v úřadě realizoval hromadu věcí své politické agendy.