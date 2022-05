Ministerstva školství a práce stanovila podobu kurzů češtiny pro uprchlíky z Ukrajiny

Resorty práce a školství vyzvaly vzdělávací instituce, aby kurzy připravily a o akreditaci žádaly.

Uprchlíci s vízem k ochraně mohou v Česku pracovat bez povolení. Úřady práce jim rekvalifikace a kurzy mohou proplatit. „Podle krajských poboček pracovních úřadů je jazykových kurzů ale nedostatek,“ poznamenala Lednová.

Ministerstvo práce před měsícem oznámilo, že spolu s resortem školství pracují na osnovách a požadavcích, které by výuka češtiny pro příchozí měla splňovat. Podmínky jsou na webu, obsahují počet hodin, požadavky na lektory, podobu výuky i obsah zkoušek.

„Vytvořili jsme vzorový sylabus, díky kterému budou moci poskytovatelé jazykového vzdělávání připravit vzdělávací programy a požádat o jejich akreditaci. Proces se tak nejen zjednoduší, ale také výrazně urychlí,“ uvedl ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se jazykové kurzy uhradí z peněz z operačního programu Zaměstnanost.

Zaplatit to mají úřady práce zejména evidovaným uchazečům

V kurzu může být nejvýš 20 lidí, učit se mohou i na dálku. Základní kurz má zahrnovat 60 vyučovacích hodin po 45 minutách, navazující kurz 120 hodin. Celkem 70 procent času se má věnovat mluvení, poslechu a čtení, zbytek gramatice, slovíčkům a výslovnosti. Žadatelé o akreditaci předloží formulář s žádostí, přiblíží obsah učiva, osnovy a učební materiály a pomůcky.

Absolvent prvního kurzu by se měl umět jednoduše domluvit a případně reagovat. Rozumět by měl otázkám, číslům, cenám, stručným pokynům. Při čtení by měl pochopit jednoduché texty, zvládat by měl vyplňování osobních formulářů. Zkouška má obsahovat vyplnění formuláře, dvouminutový osobní rozhovor a tříminutový rozhovor ke zvládnutí modelové situace.

Po navazujícím kurzu by měl člověk umět komunikovat v běžných situacích, krátce konverzovat, zachytit hlavní myšlenky vyslechnutých zpráv a chápat jednoduché technické informace. Zvládnout má jednoduché zařizování na úřadech, poště či v bance, měl by umět napsat česky vzkazy, SMS či krátké e-maily. Při zkoušce by měl napsat vzkaz na dané téma pro vedoucího do 30 slov a zapsat důležité informace na pracovišti. Při tříminutové ústní části by odpovídal na osm otázek a v dalších čtyřech minutách by zvládal modelovou situaci.

Jurečka už dříve řekl, že jazyková příprava je nutná, aby Česko mohlo co nejlépe využit potenciál příchozích. Tiskové oddělení MPSV uvedlo, že kurzy budou nabízet a zaplatí úřady práce, a to hlavně evidovaným uchazečům o zaměstnání s vízem k ochraně.

Předpoklady zdárné integrace

Podle nedávné studie o integraci uprchlíků, na které se podílely agentura PAQ Research, České priority a řada expertů, jsou dostupné kurzy češtiny předpokladem k úspěšné integraci. Měly by být k dispozici zdarma. Aby byly efektivní, je podle studie nutné posílit i kapacitu mateřských škol, aby se zajistila péče o děti a rodiče se mohli učit.

Ministerstvo školství zároveň v současnosti připravuje opatření, která by od září měla podpořit další integraci válečných uprchlíků z Ukrajiny do českých škol. K opatřením chystá i financování. Gazdík již dříve zmínil, že o způsobu a financování integrace od září se rozhodne nejdříve v květnu – podle toho, jaká bude situace.

Do konce srpna už schválila vláda na integraci běženců z Ruskem napadené Ukrajiny zvýšení rozpočtu školského úřadu o 5,2 miliardy korun. Podle Gazdíka se to má do srpna rozdělit na zařazení Ukrajinců do běžných tříd, fungování tzv. adaptačních skupin a kurzy češtiny.

Podle vládního dokumentu o prioritách pro řešení uprchlické krize počítá kabinet s nutností integrace asi 125 tisíc dětí, jejichž začlenění do škol vyčíslil na 12,3 miliardy korun.

Z výsledků průzkumu ministerstva k 7. dubnu vyplynulo, že do mateřských škol chodilo 3310 ukrajinských dětí a 23 204 pak do škol základních. Školky měly ještě kolem 12 900 volných míst a základní školy přibližně 150 500.

Situace v jednotlivých regionech se ale poměrně lišila. Nejvíc volných kapacit měl k dispozici Moravskoslezský kraj, naopak nejméně Karlovarský a Liberecký kraj či Praha.