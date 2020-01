Kosti nalezené v budějovickém klášteře nepatří zpovědníkovi Přemysla Otakara II.

Zmínka o jeho smrti je úřední opis tabule mrtvých z druhé poloviny 17. století. Tabule visela v klášterním ambitu. Je to jediná historická stopa.

Z ostatků odebrali pět vzorků, stáří určili radiokarbonovou metodou. Ve schránce bylo devět lidských kostí či zlomků a 32 kostí zvířat. Lidské kosti patří dospělému muži, ženě a třetímu člověku, jehož stáří odhadli na 14 až 25 let.

Vzorky se odeslaly do univerzitní laboratoře v Georgii v USA. Nejstarší kost je ze 14. století, další ze 16. až 17. století. Z toho vyplývá, že to nejsou ostatky Libraria.

„Jestli najdeme, nebo nenajdeme Librariovy ostatky, není rozhodující, ale stálo by to za to zkusit,” poznamenal kardinál Dominik Duka, který průzkum inicioval a nyní tam sloužil mši.