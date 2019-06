fš, Novinky

Českým dětem zbývá poslední školní týden – před dvěma měsíci letního volna. Jejich vrstevníci z některých evropských zemí si ale prázdniny užívají už téměř měsíc. Již na začátku června začaly prázdniny kupříkladu ve Finsku, Lotyšsku nebo Bulharsku.

Šestitýdenní prázdniny ve Walesu

Na začátek letních prázdnin si ještě počkají školáci v některých částech Velké Británie, konkrétně v Anglii a Walesu, kde výuka skončí až v polovině července.

„Malí Velšané mají vůbec nejkratší prázdniny, protože do lavic se znovu vrátí hned na začátku září. Jejich volno tak trvá jen šest týdnů. Podobně krátkou letní přestávku mají školáci v Dánsku a Lichtenštejnsku,“ konstatovala Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech, který prozkoumal údaje evropské agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EACEA.

Nejdéle si od školy odpočinou bulharské děti. Ty mají volno od začátku června do poloviny září, tedy 15 týdnů. Týká se to ale jen prvních pěti ročníků, starší školáci končí s výukou „až“ v polovině června. Dlouhé prázdniny mají také zmínění Lotyši, dále Malťané i Rumuni, kteří si letního volna mohou užívat 13 týdnů.

Prázdniny kvůli sklizni

„Existují různé modely, které většinou vycházejí z historické tradice. Prázdniny byly v rámci budování vzdělávacího systému zavedeny kvůli sklizni, protože dětí bylo zapotřebí na polích,” vysvětlil Bob Kartous z informačního centra o vzdělávání EDUin.

Proto například mohou být v Dánsku prázdniny krátké, zatímco v Bulharsku dlouhé – odpovídá to podnebí.

Poláci mají prázdniny delší

Česko má letní prázdniny nastavené podobně jako řada sousedních zemí. Slovenští školáci končí se školou též na konci června a vracejí se na začátku září. Malí Poláci mají volno o něco delší – letos jim výuka skončila už 21. června a od školních povinností si odpočinou do konce srpna.

V Německu a Rakousku se délka prázdnin liší mezi jednotlivými spolkovými zeměmi, a to i mezi těmi, které sousedí s námi. Zatímco Bavorsko má prázdniny od konce června do konce prvního zářijového týdne, v Sasku trvají od 8. července do 16. srpna. V Dolních Rakousích je nastavení prázdnin stejné jako v ČR, ale v Horních Rakousích je volno od 6. července do 8. září.

A samozřejmě se mezi různými evropskými zeměmi částečně liší i doba ostatních prázdnin během školního roku.