Poprvé zařízení vyplulo loni v září, ale příliš nefungovalo – a nakonec se i rozpadlo.

Jde o 600 metrů dlouhou konstrukci, na níž je upevněna přepážka sahající až do třímetrové hloubky. Systém se má za působení větru, mořských proudů a vln automaticky zformovat do tvaru písmene U.

After only four months of design, procurement, and assembly, the crew is now on their way to the Great Pacific Garbage Patch with the upgraded System 001/B. Time to put it to the test. pic.twitter.com/wbUUvrihbh