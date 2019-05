Zhruba 615 kilogramů vážící družici RISAT-2B (Radar Imaging Satellite-2B) vynesla do vesmíru indická nosná raketa PSLV-C46 (Polar Satellite Launch Vehicle-C46). Poslala ji na nízkou oběžnou dráhu, kde bude svou misi provádět ve výšce 555 kilometrů nad Zemí.

🇮🇳 #ISROMissions 🇮🇳#PSLVC46 successfully injects #RISAT2B into Low Earth Orbit.

Here's the view of #RISAT2B separation captured by our onboard camera



Our updates will continue. pic.twitter.com/WUTBdNH2XJ