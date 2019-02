Novinky, ČTK

„Protože stále řešíme na ministerstvu stížnosti na možnou šikanu, rozhodli jsme se, že zkusíme i jiné formy upozorňování na tento problém,“ uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO).

„Díky soutěži, která bude probíhat ve spolupráci se školními metodiky prevence, chceme dostat více do povědomí tato témata: co je, či není šikana a kyberšikana, jaké jsou formy a stadia tohoto nežádoucího jevu, stejně tak co dělat, když se o šikaně dozvíme a jaké tresty mohou agresoři dostat,“ vysvětlil.

Podezření řešit okamžitě

Soutěže se může zúčastnit jednotlivec i celý tým. Natočená videa by neměla být delší než pět minut – včetně případných titulků, měla by vystihnout hlavní zásady prevence šikany na školách.

Jednou z nich je například to, že se má jakékoli podezření na šikanu řešit ihned a nemá se podceňovat. Děti mohou udělat rozhovor, dokumentární snímek, reportáž, anketu nebo i hranou scénku či animaci.

Porota bude hodnotit kvalitu zpracování i obsah, nápaditost a originalitu. Videa a přihlášky je potřeba odeslat do 15. května.

Statistiky aplikace proti šikaně Šikana mezi školáky? Prim hrají urážky a ponižování, říká analýza

To, že šikana a špatné mezilidské vztahy zůstávají na školách jedním z největších problémů, potvrdila i výroční zpráva školského ombudsmana Ladislava Hrzala za období mezi zářím 2017 a zářím 2018. Podle ní počet stížností na problémy s šikanou proti předchozímu roku mírně vzrostl. Školy dle Hrzala šikanu často řeší nedostatečně a obvykle prý nepřikládají význam jejím prvním náznakům.

Školský ombudsman Ladislav Hrzal

FOTO: Jiří Mach, Právo

Rovněž z loňského průzkumu společnosti Scio mimo jiné vyplynulo, že se s těmito problémy setkala větší část žáků, avšak kantoři šikanu ne vždy vidí.