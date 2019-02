Pokud bude mise úspěšná, Berešit bude zároveň nejmenším a nejlevnějším zařízením, které na Měsíci přistálo. SpaceIL proto doufá, že vyslání sondy vstoupí do historie.

Na projektu se podílí i izraelská státní společnost Israel Aerospace Industries (IAI). Podle šéfa SpaceIL Ida Antebyho a generálního manažera vesmírné divize IAI Ofera Dorona sonda obletí nejméně šestkrát Zemi a na Měsíci by měla přistát 11. dubna, konkrétně v oblasti Mare Tranquillitatis, což je měsíční moře nacházející se ve východní části přivrácené strany našeho přirozeného souputníka.

Projekt, který přišel na 100 milionů dolarů (téměř 2,3 miliardy Kč), je téměř celý financován z peněz soukromých dárců, zejména od prominentních židovských filantropů.

Právě skutečnost, že projekt je financován ze soukromých zdrojů, z něj činí unikátní misi, protože dosud podobné kroky činily celé země, nikoli jen společnosti.

Projekt se snaží být finančně úsporný, na což odkazuje i celý letový plán. Sonda totiž není hlavním zákazníkem společnosti SpaceX, primárním nákladem je družice jiného klienta.

Falcon 9 navíc vynese izraelský aparát jen na oběžnou dráhu kolem Země, odkud se následně sonda k Měsíci vydá s pomocí vlastních motorů.

Let tedy nepotrvá dva dny, jako tomu bylo v případě amerických misí Apollo, ale zhruba měsíc a půl. „Toto je zkrátka způsob, jak toho docílit, když nechcete zaplatit plnou cenu,“ uvedl dle zpravodajské televize NBC News k úsporným opatřením Jonatan Winetraub, který je jedním ze zakladatelů izraelského projektu.

Aparát má v průměru dva metry, je 1,5 metru vysoký a stojí na čtyřech nohách. Ač nelze hovořit o vozítku, na povrchu Měsíce se o pohyb možná pokusí. Sonda je totiž vybavena raketovým motorem, který umožní provést malý skok. Tento manévr je ale riskantní, protože hrozí převrácení, takže SpaceIL se ještě nerozhodla, zda skok uskuteční.

News! SpaceIL’s CEO Dr. Ido Anteby says, "The #SpaceIL team & @ILAerospaceIAI have successfully completed the testing stage of the #spacecraft for refueling & assembling the launcher.... we are looking forward to the launch & the challenging journey ahead..." 📷@SpaceflightInc pic.twitter.com/PjjWpdRSHh