Hague a Ovčinin poletí na vesmírnou stanici 1. března. A ne sami

Rusko-americká posádka, jejíž let k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) přerušil 11. října nepříjemný incident, poletí znovu do vesmíru 1. března příštího roku. Rusa Alexeje Ovčinina a Američana Nicka Haguea však tentokrát doplní ještě třetí člověk. Během pondělní tiskové konference na kosmodromu Bajkonur to řekl šéf ruské kosmické agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin.