Novinky, ČTK

Podle stručného prohlášení společnosti první dva stupně rakety fungovaly normálně, potíže nastaly až u třetího stupně, proto se let nezdařil.

Společnost LandSpace byla založena v roce 2015 a usiluje o to, aby se stala první soukromou firmou v Číně, která bude vynášet satelity na oběžnou dráhu.

Čínská raketa ZQ-1 patřící soukromé společnosti

FOTO: LandSpace

Čínský prezident Si Ťin-pching od svého nástupu do úřadu v roce 2012 usiluje o to, aby se země stala „vesmírnou velmocí”. Do roku 2022 chce Čína mít vlastní trvale obydlenou orbitální stanici.

Na konci července Číňané na oběžnou dráhu úspěšně vyslali nové satelity pro svůj navigační systém Kompas. [celá zpráva]