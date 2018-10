Sojuz MS-10 odstartoval z kazašského kosmodromu Bajkonur ve čtvrtek 11. října v 10:40 SELČ. Kvůli zatím nespecifikovaným problémům s nosnou raketou se ale vrátil zpátky na Zemi.

Loď tedy v Kazachstánu opět přistála, dvoučlenná posádka je v pořádku a s agenturami je v kontaktu.

The Soyuz capsule has landed back on Earth carrying two crew members. Search and rescue teams are in contact with the crew and are en route to the landing location. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/G3IuAztH6O