Radek Plavecký, Právo

Speciální aplikaci začal vyvíjet student medicíny na Slovensku Tomáš Brngál. „Učit se anatomii trojrozměrného těla z dvourozměrných obrázků v učebnici bylo obtížné. Kreslil jsem si při učení na své tělo,“ popisoval 26letý absolvent lékařské fakulty začátky svého geniálního nápadu.

Pak oslovil dalšího studenta technické školy a společně se od kreseb na těle dostali u svých počítačů až k vytvoření aplikace, kde si mohou studenti prohlížet trojrozměrné obrazy lidského těla, vytvářet nejrůznější řezy, prohlížet svalstvo, kostru, nervy, cévy, rozklikávat informace.

Krásně vidím všechny části těla, můžu to otáčet, už jenom chybí si na to sáhnout. studentka Adéla

S touto aplikací mladí vědci uspěli po celém světě a řekli si, že ji chtějí posunout dál. Vznikl projekt, díky němuž slovenské fakulty a už také některé střední školy vytvořily virtuální anatomické učebny. Ty se nyní přesouvají i do Čech. První vznikla v Mladé Boleslavi, další se plánuje v Šumperku.

Škola dostala 16 setů s brýlemi a telefony, dotykovou interaktivní obrazovku a potřebné technologie, aby mohla nyní novou metodu výuky aplikovat. Studenti jsou z toho nadšení.

„Je to paráda. Krásně vidím všechny části těla, můžu to otáčet, už jenom chybí si na to všechno sáhnout,“ popisovala první dojmy z virtuální reality studentka Adéla ze třetího ročníku.

„Skoro závidím prvákům, že budou mít tohle všechno k dispozici už od začátku. My jsme byli ve druháku na pitevně, ale jinak si musíme vystačit s učebnicemi. Mít jenom brýle taky nestačí, asi by od toho bolely časem oči, ale když se to všechno zkombinuje, je to skvělé,“ dodávala Adéla.

Aby bylo možné použít aplikaci v Čechách, musely přes prázdniny učitelky boleslavské zdravotní školy jednak přeložit veškeré termíny ze slovenštiny do češtiny a také redukovat množství informací, které se dosud používaly hlavně na vysokých školách, pro potřeby středoškolského studia.