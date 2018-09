fš, Novinky

Kraje se shodují, že chybějící jednotná minimální hranice úspěšnosti v přijímacím řízení umožňuje i přijímání žáků, kteří nemají pro studium na střední škole předpoklady, což se v celkovém důsledku negativně podepisuje na úrovni vzdělávání.

Rozdílná kritéria u každé školy

Stanovení podmínek pro přijetí žáků je nyní plně v kompetenci každého ředitele střední školy, kritéria se tedy mezi jednotlivými zařízeními značně liší.

Jsme připraveni o zavedení bodové hranice pro přijetí se zřizovateli škol diskutovat. Nejprve ale budeme chtít slyšet, co přesně si od toho slibují a jak si jeho fungování představují. MŠMT

„Nadále odmítáme nést jako zřizovatelé středních škol odpovědnost za kvalitu vzdělávání ve středních školách, jestliže nemáme kompetenci tuto kvalitu ovlivnit,“ zdůraznila předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Zejména na některé typy škol jsou podle ní přijímáni také žáci s nedostatečnými studijními předpoklady, a to se odráží v přecházení studentů mezi školami a následně ve špatných výsledcích maturitních zkoušek.

„Kraje by měly mít možnost se jako zřizovatelé středních škol podílet na tvorbě podmínek pro zvýšení úrovně vzdělávání. Mohou tak zároveň zabránit neúčelnému a mnohdy neefektivnímu vynakládání finančních prostředků do regionálního školství,“ dodala. Určená bodová hranice se má podle asociace týkat všech kol přijímaček.

Nedostatek kvalitních absolventů

Po změně volají i někteří zaměstnavatelé v regionech, kterým se nelíbí, že mezi absolventy škol například chybějí kvalifikovaní pracovníci technických profesí. Proto kraje žádají ministra školství Plagu o urychlená legislativní opatření, přičemž jsou prý ochotny být nápomocny a o navrhované změně dále jednat.

A co na to MŠMT? „Jsme připraveni o zavedení nástroje ohledně bodovacího systému se zřizovateli škol diskutovat. Na začátek však budeme od krajů chtít slyšet, co přesně si od zavedení tohoto nástroje slibují a jak si jeho fungování v praxi představují,“ napsal Novinkám resort.

Podle úřadu má jít o odbornou debatu, ve které kromě názoru zřizovatelů bude vycházet rovněž z názorů odborníků z praxe – ředitelů škol, učitelů a dalších odborníků na vzdělávání.