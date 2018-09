Stále většímu počtu Čechů a Češek zaznějí svatební zvony. Prudký pokles svateb, který nastal v 90. letech, se zastavil a jejich počet roste. Loni jich bylo uzavřeno nejvíc za deset let – 52 567. A nárůst pokračuje i letos. Jen do konce... Celý článek Sňatky přicházejí do módy, jejich počet roste»