Čtyřtýdenní letní škola organizovaná každoročně Filozofickou fakultou UP nabízí cizincům kurzy českého jazyka s ohledem na zájem i kurzy jiných slovanských jazyků, zejména ruštiny a polštiny.

Nejvíc zájemců je z Tchaj-wanu a Německa. Lenka Horutová, ředitelka LŠSS

Výuka je určena vysokoškolským učitelům, lektorům, studentům českého jazyka a literatury, obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům a vůbec všem zájemcům o český jazyk, literaturu a kulturu. Součástí programu je také kurz pro úplné začátečníky.

Čtyři úrovně pokročilosti

„Školu jsme rozdělili do čtyř úrovní pokročilosti, od úplných začátečníků po velmi pokročilé. U začátečníků a mírně pokročilých využijeme jako mediační jazyk angličtinu. Letos bude poprvé výuka češtiny akreditována. Studenti, kteří splní podmínky čtyřtýdenního kurzu, obdrží osm kreditů, které se jim započítají do studijního plánu na domovské univerzitě,“ uvedla ředitelka LŠSS Lenka Horutová.

Dodala, že i letos je nejvíc zájemců z Tchaj-wanu a Německa, tradičně silnou skupinu budou tvořit studenti z Francie, Polska a Japonska. Nebudou chybět ani účastníci z Číny, Vietnamu, Finska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Maďarska, Malty či z Velké Británie.

Nejstarším zájemcem o češtinu bude čtyřiasedmdesátiletý Američan, nejmladší – osmnáctiletá studentka – přijede z Francie.

Seminář výslovnosti

Během školy se všem zahraničním studentům bude věnovat 19 lektorů českého jazyka, jedna lektorka ruského a jedna polského. Dopolední výuka zahrne pět vyučovacích hodin včetně jedné hodiny konverzace. Pro studenty je připraven fonetický seminář korektivní výslovnosti, uskuteční se také překladatelské, konverzační i gramatické workshopy, nově i workshop zaměřený na nácvik psaní.

Kurz nabídne pestrý doprovodný program. Pro zahraniční studenty jsou nachystány projekce českých filmů s anglickými titulky a komentářem o vzniku filmu, jeho tvůrcích a hercích. I letos se uskuteční divadelní workshop za účasti herců Moravského divadla se závěrečným představením včetně folklórního večera s cimbálovou hudbou.

Víkendy patří výletům. „Pojedeme do Lednicko-valtického areálu a do Velkých Losin, kde navštívíme Muzeum papíru. Uděláme si i výlet na Praděd a odpoledne strávíme v Karlově Studánce. V dalším dni navštívíme Kroměříž s jejími proslulými zahradami. Poslední výlet nás zavede do Loštic, na hrad Bouzov a do Javoříčských jeskyní,“ dodal tajemník letní školy Viktor Tichák.

Absolventi olomoucké LŠSS obdrží na základě výsledků finálních testů osvědčení s dosaženou jazykovou úrovní o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na UP. Celá akce skončí 19. srpna.

Letní škola s tématem češtiny proběhne i v Praze. Tam se bude konat od 27. července do 24. srpna. [celá zpráva]