Izrael vyšle koncem roku své první robotické vozítko na Měsíc

Izrael vyšle v prosinci své první robotické vozítko na Měsíc, přistát by tam mělo 13. února 2019. Informovali o tom v úterý organizátoři projektu na tiskové konferenci v Izraeli. Pokud bude přistání úspěšné, stane se Izrael teprve čtvrtou zemí světa, jejíž automatická sonda na Měsíci úspěšně přistála. Informoval o tom v úterý izraelský deník The Times of Israel.