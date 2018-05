Pamlsková vyhláška se zmírní

Pamlsková vyhláška, která zakazuje dětem kupovat si ve škole nezdravé pochutiny, by měla být od září mírnější. Změnu chystají minstři školství a zdravotnictví v demisi Robert Plaga (ANO) a Adam Vojtěch (za ANO). Ve vyhlášce by se měly upravit limity obsahu tuku, cukrů a soli v prodávaných výrobcích. Neznamená to však prý, že se do automatů na školních chodbách vrátí slazené limonády.