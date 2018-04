Zapsat prvňáka do školy jde i na dálku

Před dvěma lety ombudsmanka upozornila, že přítomnost dítěte ani rodiče u zápisu do školy povinností není. Tento zvyk se ale většinou dodržuje, a to i přesto, že dnes už stačí vyplnit doma formulář a poslat jej do školy elektronicky. Rodiče se tak mohou vyhnout frontám s netrpělivým dítětem ve škole.