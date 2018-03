Sudán je jedním z posledních tří exemplářů severních bílých nosorožců, kterým se rovněž říká - stejně jako jižnímu poddruhu - nosorožec tuponosý severní.

„Jeho poranění teď léčíme dvakrát denně, abychom se vyhnuli riziku další infekce. Je vidět jistý pokrok,“ sdělila BBC v úterý Elodie Samperová, mluvčí Ol Pejety, kde se zvíře nachází od roku 2009.

Today is #WorldWildlifeDay, and we have been overwhelmed by the messages of concern, touching tributes and well wishes for Sudan. It has been a tough couple of days for us here at Ol Pejeta but your encouragement has kept us (and Sudan) going. pic.twitter.com/nVltnEK19e