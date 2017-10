Nový učební obor má zajistit dostatek odborníků pro údržbu historických zahrad

Správně ošetřit strom starý 500 let nebo rozeznat, že kámen u cesty není kus šutru, ale cenná archeologická památka. To každý zahradník neumí. Napravit se to pokusí studenti školy, kterou chystá olomoucké arcibiskupství.