Po celou dobu dobrovolníci, kteří se zúčastnili programu amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA), udržovali spojení jen s kontrolním týmem. Komunikace přitom měla dvacetiminutové zpoždění, což odpovídá době přenosu rádiových vln ze Země na Mars.

Členové posádky na sopce Mauna Loa

FOTO: University of Hawaii, ČTK/AP

Členové týmu, jejichž strava se měsíce skládala zejména z konzerv a polotovarů, se po opuštění kupole s radostí vrhli na připravené čerstvé ovoce a zeleninu, vylíčila agentura AP.

Ve speciální kupoli strávila posádka osm měsíců.

FOTO: University of Hawaii, ČTK/AP

Mauna Loa se tyčí do výšky 4169 metrů nad mořem, co do objemu (odhadovaného na 75 tisíc kilometrů krychlových) jde o největší aktivní sopku na světě.

Aktuálně ukončený test byl už pátým podobným v řadě. NASA se tak snaží lépe zmapovat chování a psychiku astronautů, kteří by se vydali na dva až tři roky trvající cestu k Marsu.

Tisková konference se členy posádky po nedělním ukončení experimentu

FOTO: HI-SEAS Mission V Crew, ČTK/AP

„Zjistili jsme mimo jiné, že i v nejlepších týmech se stupňují konflikty. Je hodně důležité, abychom vybrali posádku, která je přizpůsobivá, dokáže konflikt analyzovat a dostat se z něj,“ řekla Kim Binstedová z Havajské univerzity, která se na monitorování projektu podílela.