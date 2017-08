Do škol zřejmě nastoupí méně prvňáčků

Do školních lavic zřejmě od září usedne méně prvňáčků než v předchozích letech. Mělo by jich být 108 tisíc, což je zhruba o 9200 méně než v minulém roce. Vyplývá to z odhadů ministerstva školství. Přesné údaje bude resort znát až po vyhodnocení sběru dat během podzimu. Méně než 110 tisíc prvňáků bylo naposledy ve školním roce 2012/2013. Zároveň přestali ubývat středoškoláci.