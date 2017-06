Až do 30. června mají učitelé možnost uspořádat projekci filmu, vzdělávací seminář nebo debatu s novináři, a posílit tak mediální gramotnost svých žáků.

Týdny mediálního vzdělávání probíhají od 22. května do 30. června.

Velký zájem základních škol

Do 167 škol v celé ČR se rozjelo celkem 43 novinářů z devíti redakcí, šest mediálních odborníků a zástupci 11 spolupracujících organizací rozvíjejících mediální gramotnost. Celých 38 procent tvořily základní školy, 34 procent gymnázia a 28 procent střední odborné školy a učiliště.

Žáci umějí velmi dobře uvažovat, chybějí jim ale elementární znalosti a nemají k tomu příležitost. Bob Kartous, EDUin

„Překvapil nás zájem ze strany základních škol. Původně jsme projekt koncipovali spíše pro starší žáky a studenty, ale jsme rádi, že zaujal i učitele mladších žáků. Do budoucna se budeme mediálnímu vzdělávání věnovat ještě více. Připravujeme nové audiovizuální lekce a další materiály, které budou určené právě i základním školám,“ vypočítal Karel Strachota, ředitel Jednoho světa na školách, vzdělávacího programu společnosti Člověk v tísni.

Podceňování mediálního vzdělávání

Vznik projektu uvítali i sami učitelé. „Mediální vzdělávání se podceňuje. V dnešní době by to měl být i na střední škole hlavní samostatný předmět, ne přílepek do různých předmětů. Oslovila mne možnost pozvat někoho zajímavého do školy. Opakovaně bojuji s tím, že žáci neumí oddělit informace. Nejen pravdu od lži či polopravdy, ale mnohdy i od mýtu a výmyslu,“ uvedla Hana Hrádková ze Střední školy automobilní a informatiky v Praze.

„Seznámení žáků s problematikou takzvaných fake news (falešné zprávy) mělo výborný efekt, problematice jsme věnovali další 2 hodiny a myslím, že žáci pochopili, proč je důležité o těchto věcech vědět,“ přidala se Lucie Šmídová ze ZŠ Slovanka v České Lípě.

Učitelé oceňovali zejména zapojení autentického člověka z praxe. „Není pro nás až tak běžné někoho takového získat. Proto jsem byla překvapena touto možností a rychlostí její realizace,“ řekla Karla Střílková ze ZŠ a MŠ T. G. Masaryka ve Fulneku.

I přes zájem chybějí znalosti

„Studenti se zajímají, přemýšlejí a mnohým vůbec není jedno, co se jim servíruje za informace. Každá třída byla jinak inspirativní,“ shrnula své pocity reportérka České televize Lea Surovcová.

„Bylo to skvělé. Mladí se zajímají o to, co se tu děje, váží si svobody a já si odtamtud odnesl pocit, že nám tu roste dobrá generace,“ doplnil ji Petr Nutil z organizace Manipulátoři.cz.

„Žáci umějí velmi dobře uvažovat, chybějí jim ale elementární znalosti a nemají k tomu příležitost. Těžko tak mohou porozumět světu, v němž žijí,“ uzavřel nicméně Bob Kartous z organizace EDUin.