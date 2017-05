Pro vývoj dvouletých dětí může být pobyt ve školce problematický, tvrdí psycholog

Umisťování dvouletých dětí do mateřských škol bude vždy problematické a z hlediska jejich vývoje nevhodné. Na pondělní konferenci Budoucnost předškolního vzdělávání to řekl psycholog Václav Mertin. Školka jako instituce podle něj nemůže nahradit rodinné prostředí, které děti ve dvou letech potřebují. Dodal, že pokud už rodiče musí dítě do školky dát, neměli by ho tam nechávat celý den.