V Brně představili tvář šamanky z Věstonic

Přes třicet let čekal český specialista na obličejovou chirurgii Jiří Ramba na to, až bude moci pohlédnout své nejslavnější pacientce do očí. I když její lebku znal do posledního detailu, rysy její tváře byly pro něj záhadou. Není také divu, vždyť onou pacientkou je šamanka, která v době lovců mamutů žila v Dolních Věstonicích na Břeclavsku.