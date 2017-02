Ministerstvo školství plánuje dotace na mobilní učebny

Již tento rok by mohly začít vznikat mobilní třídy pro první stupeň základních škol i školní družiny. Ministerstvo školství (MŠMT) hodlá do poloviny roku vypsat dotační program s 250 milióny Kč k dispozici. Polovinu nákladů má hradit stát, zbytek obce. Po setkání se zástupci Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí to uvedla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).