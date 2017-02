Zápisy do základních škol budou v dubnu. Přesné datum si určují ředitelé jednotlivých zařízení. [celá zpráva]

Podle Hladíka úsek školství spravuje webovou stránku, kde rodiče najdou termíny zápisů do prvních tříd i s popisem průběhu zápisů. „Výběr základní školy je závažným rozhodnutím. Chceme rodičům poskytnout maximální informace, ať už pomocí webu, veletrhu základních škol nebo seminářů,” řekl Hladík.

Registrace na seminář



Tříhodinové semináře jsou novinkou a rodiče se na nich dozvědí o všech úskalích, která je s přechodem ze školky do školy mohou potkat. Hladík doplnil, že je nutná registrace na webu, přičemž přihlašovací jméno a heslo najdou rodiče na nástěnce v každé školce nebo ho dostanou e-mailem od vedení školky.

Od čtvrtka 16. do pátku 17. února se koná tradiční veletrh základních škol. „Mohou se na něm prezentovat školy všech zřizovatelů, ať už jsou to školy zřizované městem, církví, nebo jsou to soukromá zařízení,” řekl Hladík.

Rodiče se pak mohou na veletrh přijít podívat a získat přehled o školách a jejich nabídce.

Brno zřizuje zhruba sedm desítek základních škol. Navštěvuje je téměř 30 tisíc dětí.