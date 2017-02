Na univerzitní nemocnice se původně v návrhu zákona o neziskových nemocnicích mělo přeměnit 30 zdravotnických zařízení. Po nástupu nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) to ale nakonec bude jen 15 zařízení.

Na univerzitní nemocnice by se od příštího ledna, pokud návrh zákona projde, měly přeměnit Fakultní nemocnice Brno, Hradec Králové, Královské Vinohrady Praha, Olomouc, Ostrava, Plzeň, U svaté Anny Brno, Motol v Praze.

Dále pražský Institut klinické a experimentální medicíny, Masarykův onkologický ústav, pražské Nemocnice Na Bulovce a Nemocnice Na Homolce, Thomayerova nemocnice v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Ústav pro péči o matku a dítě v Praze.

Výnosy zpět do nemocnice

Ministerstvo zdravotnictví, které je zřizovatelem uvedených nemocnic, dalo nyní příslušný návrh zákona do připomínkového řízení, lhůta končí tento čtvrtek 9. února. Ministr Ludvík by totiž chtěl materiál předložit do vlády ještě do konce února.

Univerzitní nemocnice podle návrhu zákona budou moci své výnosy z hospodaření použít jen na úhradu nákladů spojených s jejich činností.

V čele nemocnice by měl být ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem zdravotnictví. Dalšími orgány by pak měly být rada univerzitní nemocnice a akademická rada.

V těchto orgánech by měla mít své zástupce také vysoká škola, se kterou má mít univerzitní nemocnice uzavřenou smlouvu o spolupráci.

Až dosud jsou uvedené nemocnice příspěvkovými organizacemi, ale tato právní forma má podle Ludvíkova úřadu mnoho nedostatků, a proto je chce přeměnit na univerzitní nemocnice.