„Úkolem bylo navrhnout víceúčelový architektonický objekt, který není jen městským mobiliářem za účelem odpočinku, ale zároveň vytváří prostředí pro interaktivitu mezi občany města. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům jsme od začátku pracovali s latěmi ze smrkového dřeva. Ty jsme spojili pomocí dřevěných spojů a dále zpevnili bukovými čepy a lepidlem,“ přiblížil Kaftan.

Díky projektu jsme si vyzkoušeli práci různých profesí. studentka Petra Kovaříková, autorka projektu

Kvůli počasí jej vytvořili v dílnách

Patnáct studentů experimentálního ateliéru původně chtělo celý objekt smontovat přímo na místě, kvůli nepříznivému počasí jej ale nakonec vytvořili v dílnách, na místě pouze spojili tři konstrukční části.

FOTO: VUT - Igor Šefr

„Díky tomu, že se celý projekt uskutečnil, jsme si vyzkoušeli práci různých profesí, například když jsme krátili latě na pile, nebo pak stloukali celou konstrukci dohromady. Když si vyzkoušíte sestavit konstrukci od začátku až do konce, tak vás to hodně poučí, jak příště navrhovat účelněji, rychleji a levněji,“ okomentovala své dílo Spine for Brno autorka Petra Kovaříková.

Charakteristický symbol Brna

„Z mého pohledu objekt vzdáleně připomíná kostru draka, který je jako symbol města Brna charakteristický,“ konstatoval radní MČ Brno-střed Michal Doležel.

Dřevěné dílo zůstane na nádvoří radnice až do dubna.

FOTO: VUT - Igor Šefr

„Inspirací nám byl mezinárodní workshop Mood for Wood, jehož jsme se i s našimi studenty zúčastnili v Poznani. Spolupráce akademického prostředí a města, a následná realizace v rámci omezených finančních a časových podmínek je křest ohněm, ale výsledky z Poznaně i jiných měst nás neustále motivují,“ dodala koordinátorka projektu Nicol Galeová.

Tým se nakonec sehrál



Své spolužačce při realizaci díla pomáhal i Filip Vítek, další student architektury z brněnské techniky. Začátek byl podle něj obtížnější, vždy trvalo, než se shodli na jednom názoru.

„Postupně jsme se jako tým sehráli a společná práce na jednom projektu nás začala bavit. Od chvíle, kdy jsme věděli, že se bude realizovat, se stal naším společným dílem. Každý z nás měl svoji funkci a podílel se na celkové podobě díla,“ uzavřel.