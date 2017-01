Automaty začaly mizet ze škol už dřív, protože jejich dodavatelé nebyli schopni zavést do nich zdravou stravu. Podle černých scénářů totéž hrozí bufetům, protože bez sladkých nápojů a chipsů děti nezaujmou. Optimisté mají za to, že zdravá strava se k dětem dostane.

Bufet možná zruším, nesměl by prodávat ani to, co je považováno za zdravé. Ivana Čapíková, ředitelka ZŠ

V Benešově základní škole v Plzni zavedli bufet před rokem a potraviny do něj dodává sociální podnik Kačaba, který se specializuje na zdravou stravu.

„Uvažuji o tom, že ten bufet zruším. Když se člověk podívá do důsledku, co je pamlsková vyhláška, tak by nesměl prodávat ani to, co je považováno za zdravou stravu,“ řekla Právu ředitelka školy Ivana Čapíková.

Podle ní by při důsledném dodržování vyhlášky nezbylo než podávat vodu, a tak se zdá, že prodej nebude pro dodavatele rentabilní.

Už jen dvě bagety týdně

„Za ten rok se děti naučily kupovat si celozrnné pečivo a toasty se zeleninou. Teď se zase vrátí to, že půjdou naproti do krámu a přinesou si haldu škodlivých věcí,“ uvedla Čapíková.

Ředitelka Masarykovy základní školy Marta Zakopalová v Otrokovicích má o školní bufet rovněž obavy.

„Několikrát jsme s panem provozovatelem od začátku školního roku jednali. Říká, že za nových podmínek to bude zkušební provoz. Je totiž otázka, jestli se to bude prodávat a jestli sežene sortiment, který by splňoval podmínky,“ popsala Právu.

Přesto se podle ní nepředpokládá, že svačiny mohly vyjít dráž. Celkově jí však připadá, že by škola měla propagovat zdravou stravu jiným způsobem, jako je třeba osvěta a prevence.

V některých školách se situace vyřešila rázně, jakmile byl zákon schválen, ačkoli ještě nebyla na světě vyhláška, která kritéria zdravé stravy upřesnila. V ZŠ Dětská v Ostravě-Porubě měli automat, ale už před rokem ho nechali odvézt.

„Dodavatel nebyl schopen se cenově vejít tak, aby se mu to rentovalo,“ řekla Právu ředitelka Zuzana Škapová.

Škole zbyla jen dovážka vhodných svačin, ale jedná se jen o jednu dvě bagety týdně. Vyhláška vešla v platnost už v září, ale školy měly do konce školního roku čas se jí přizpůsobit. Od Nového roku už je povinná pro všechny školy s dětmi ve věku povinné školní docházky.

Schizofrenní výuka i prodej

Zákon zakazující distribuci a podporu škodlivých potravin ve školách platí od září 2015. Jedním z jeho nejhlasitějších stoupenců je zdravotní preventistka Margit Slimáková ze společnosti Skutečně zdravá škola.

Podle ní vyhláška příliš přísná není, protože ani nedosahuje na kritéria doporučovaná Světovou zdravotnickou organizací.

„Je pravda, že podle zjištění České školní inspekce 86 procent nabídky bufetů nepatří do zdravé výživy pro děti. To není chyba pravidel, ale potravin,“ namítla Slimáková.

Uznává, že bufetářům se nemusí nová pravidla líbit. Ti podle ní mohou změnit nabídku, anebo zaniknou a jejich místo nahradí jiní, kteří se o kvalitu postarají. V některých školách už jejich funkci přebraly školní jídelny.

Hlavní chybu vidí Slimáková hlavně v tom, že se prodejci do škol vůbec dostali, a to dřív, než byly regulace stanoveny.

Odmítá argument, že si děti bez bufetu budou kupovat stejně nezdravé svačiny v nejbližším obchodě. „Nevidím valný smysl v tom, aby se ve škole nabízelo totéž co v krámku na rohu. Učíme, co je zdravá strava, a opak toho budeme prodávat ve škole? To je schizofrenní.“

Nepřizpůsobiví potravináři?

Připustila však, že zdraví může vyjít dráž. „Pokud chceme ochucenou potravinu kvalitní, tak bude dražší. Ale bílý jogurt nebude nikdy dražší než ochucený,“ dodala.

Chyba je podle ní také na straně potravinářů. „Nebyli schopni se přizpůsobit, ačkoli pravidla znají,“ uvedla. Vyhláška podle ní byla projednávána dlouho, a to i se zástupci potravinářského průmyslu. Také kvůli jejich připomínkám prý došlo ke změkčení některých bodů.

„Ale místo toho, aby nějaké výrobky upravili, snažili se normu shodit,“ řekla Právu.

Přesto Slimáková tvrdí, že zdravá strava je dostupná i atraktivní. Odkázala přitom na ochutnávku zdravé stravy při jednání školského výboru ve Sněmovně, která proběhla před Vánocemi pod dohledem ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD).

Dezerty z jogurtů, tvarohů, chlebíčky s nezávadnými pomazánkami a sušenky prý měly úspěch.