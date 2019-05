Politický děj podzimu roku 1989 v Lipsku pohledem desetileté dívky. I tak se dá popsat hlavní téma animovaného filmu, do jehož produkce se zapojili animátoři ze Zlína. V místním studiu Kouzelná animace se totiž vyráběla část klíčových animací. Na jejich tvorbě se podílely dvě animátorky – Eliška Oz a Michaela Večerková. Ty byly při své práci vedeny prostřednictvím moderního technologického workflow přímo režiséry z Německa.

„Podobný projekt byl v Čechách naposledy možná před 10–15 lety, proto jsme měli velkou radost, že se nám podařilo část jeho výroby přenést i k nám do Zlína. Děkujeme za to koproducentovi Martinu Vandasovi z MAUR filmu, stejně jako za příležitost nakouknout do mezinárodního animačního průmyslu,“ řekl Petr Babinec, jednatel studia Kouzelná animace.

„Naše kolegyně musely nejdřív projít náročným testem odborných znalostí. Požadavky na kvalitu animace jsou totiž v Německu výrazně větší než v Čechách. V tomto výběrovém řízení se Eliška s Michaelou ‚utkaly‘ s dalšími zhruba šedesáti animátory z celé republiky a dostaly se do vybrané sedmičky. V naší branži jde tedy o významný úspěch,“ vysvětluje Babinec.

Animační příprava filmu začala již koncem roku 2017. Samotná animace pak zabrala tvůrcům třináct měsíců a její výroba byla ukončena právě v těchto dnech. Hotový snímek poputuje do evropských kin, a to na podzim letošního roku – u příležitosti 30. výročí pádu železné opony. Konkrétně v České republice má být film uveden 17. listopadu 2019.

O filmu:

Název: Fany byla při tom / Fritzi - A miraculous revolutionary tale

Koprodukce: Německo, Lucembursko, Belgie, Česko

Režie: Ralf Kukala, Matthias Bruhn

Producenti: Balance Film, TrickStudio Lutterbeck

Koproducenti: DogHouse Films, Artemis Productions, Maur film

Trailer