Studenti i debutanti z České a Slovenské republiky mohou od 1. února do 30. dubna 2019 přihlašovat do právě otevřené soutěže své audiovizuální či vizuální projekty, a to ty, které jsou ve vývoji – tj. ve fázi námětu, scénáře nebo autorské koncepce.

Audiovizuálním projektem se přitom rozumí film, trailer nebo videoklip – vizuálním dílem pak fotografie, publikace či expozice. Vazba projektu na Zlínský kraj sice není podmínkou, ale je samozřejmě vítána.

„Preferujeme dětská témata či témata týkající se dospívajících,“ uvedla Markéta Pášmová, členka správní rady Fondu. „Přihlášené projekty vždy hodnotí odborná porota. V minulém roce byli jejími členy například: Petr Tichý, M.A., ředitel Barrandov studia; Mgr. Petr Bilík, Ph.D., filmový teoretik, pedagog FF UP; Mgr. et MgA. Radim Procházka, producent, scenárista a režisér, pedagog FAMU; Bc. Petr Vítek, ředitel kina, předseda rady Státního fondu kinematografie, expert pro digitalizaci kin. Odborná komise posuzuje zejména téma, námět, scénář, koncepci grafického a vizuálního stylu, ale i úroveň prezentace ve druhém kole,“ informovala Pášmová.

Získaná finanční podpora může dosáhnout výše až 100 000 Kč na jeden projekt. V posledních dvou letech bylo Fondem takto podpořeno 44 projektů. „S každým účastníkem podepisujeme koprodukční smlouvu. Po podpisu smlouvy vyplatíme příjemci 50 procent z podpory. Zbývající část předáváme výhercům po úspěšném dokončení filmu a po odevzdání vyúčtování celkové částky,“ vysvětlila Pášmová.

Přihlašování do soutěže probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky na https://www.zlinfest.cz/25319-prihlaseni-projektu. Důležité je odeslat ji i se všemi náležitostmi do 30. dubna. Zprávu o tom, které projekty postupují do druhého kola se žadatelé dozví nejpozději do 10. května. Ty úspěšné pak čeká osobní prezentace projektu před hodnotící komisí. V rámci tohoto pitchingu, který letos připadne na 28. května, se soutěžící také již dozví, zda jim bude podpora z nadačního fondu udělena.

Mezi úspěšnými žadateli, resp. soutěžícími z předchozích let jsou např. tvůrci krátkého animovaného filmu Rybáři, který se probojoval do užšího výběru v rámci ocenění udělovaných British Academy Film Award. Dále krátký hraný film Bo Hai (nominován na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film v rámci udělování ocenění Český lev 2017) nebo krátký animovaný film Malá (hlavní cena v kategorii Expanded Shorts na festivalu This Human World ve Vídni).

Další informace o podmínkách soutěže jsou dostupné na webu ZLÍN FILM FESTIVALu nebo na kontaktu klapky@zlinfest.cz.