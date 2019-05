Česká oční chirurgie patří mezi světové špičky a čeští lékaři jsou ve světě vysoce ceněni. Svědčí o tom i fakt, že koncem května byl do čela evropského výkonného výboru prestižní americko-evropské společnosti AECOS (Americko-evropský kongres oční chirurgie) zvolen primář největší sítě očních klinik v Česku – Pavel Stodůlka.

„Zvolení do čela tak významné společnosti, která se mimo jiné podílí na rozvoji oční chirurgie, je pro mě nesmírnou ctí a zároveň jistým důkazem o tom, že česká oční chirurgie má ve světě své pevné místo a je brána vážně i mezi těmi technologicky nejvyspělejšími zeměmi. Jedním z cílů mého působení v této funkci bude nejen předání zkušeností kolegům v rámci pořádaných kongresů, ale také načerpání nových poznatků a sledování nejnovějších trendů, technologií a postupů a jejich předání českým kolegům, tak aby se operace zraku staly pro pacienty ještě bezpečnější a komfortnější, než je tomu nyní,“ řekl Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Prezidenta AECOS Europe volí evropský výbor, který má 17 členů, Pavel Stodůlka byl zvolen jasnou většinou. Prezident se volí vždy s velkým předstihem na dva roky.

„Pavel Stodůlka je výborný chirurg, inovátor a pravidelně přispívá do odborného programu kongresů AECOS. Ve svém čele tak budeme mít nejen skvělého specialistu, ale také poprvé prezidenta z postkomunistické části Evropy, která byla oddělena od zbytku Evropy a USA do pádu železné opony před přesně 30 lety. Přesto tato část Evropy historicky významně přispívala k vývoji medicíny,“ řekl současný prezident pro Evropu organizace AECOS, německý profesor Burkhard Dick. Toho na prezidentském postu letos v létě vystřídá Erik Mertens z Belgie a po něm nastoupí do čela společnosti Pavel Stodůlka.

Společnost AECOS pořádá odborné kongresy už téměř 10 let. První se uskutečnily v USA, ale od roku 2012 se koná vždy jeden v Evropě a dva v USA. Společnost sdružuje špičkové oční chirurgy, zástupce průmyslu a investory a významně přispívá k rozvoji oční chirurgie. Má přes osm tisíc členů.