Říká se, že za každým úspěšným mužem stojí úspěšná žena. Myslíme si, že tohle platilo i o manželech Baťových. Jméno Tomáš Baťa zná každý, ale byl by Tomáš Baťa úspěšný, kdyby neměl svoji ženu Marii? Myslíme si, že ne.

Je to přesně rok, co se do vily Tomáše Bati ve Zlíně vrátily osobní, ručně psané kuchařské deníky Marie Baťové. Díky skupině nadšenců z Nadace Tomáše Bati vzniká úžasná kniha, která představí tajemství kuchyně ve vile Tomáše Bati.

Máte tak jedinečnou možnost ochutnat sladké tečky, kterými se těšil i Tomáš Baťa. Kniha nenabízí jen 99 sladkých teček, ale také mnoho doposud nepublikovaných informací a fotografií o partnerském životě Marie a Tomáše.

Během akce na hithitu máte možnost nejen objednat knihu, ale také například originální sušenky podle receptury Marie Baťové, vykrajovátka s motivačními hesly Baťa a mnoho dalšího.

Neváhejte, protože opravdu nemůžeme s jistou říci, že za úspěchem Tomáše nestálo právě kuchařské umění Marie. Měli byste tedy některé recepty vyzkoušet, nahlédněte zde:

https://www.hithit.com/cs/project/6347/cukrarska-kniha-99-sladkych-tecek-marie-batove