„Oba muži se znají z výkonu trestu a potkali se koncem června ve Zlíně. Vypili společně několik piv i panáků tvrdého alkoholu a nad ránem si šli sednout do zahrádky jednoho z barů ve městě," informovala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Protože byl podnik už zavřený, napadlo je, že by ho mohli vykrást. Mladší z mužů vzal pařez, který ležel opodál a rozbil s ním skleněnou výplň vchodových dveří. Uvnitř mu padla do oka pokladnička a číšnický flek, tak obě věci ukradl. Starší z mužů mezitím venku hlídal. O peníze se rozdělili a odešli do herny v centru města, kde jich většinu prohráli.

„Vloupání oznámil policii provozovatel baru s tím, že mu někdo v noci z ukradl pokladničku se čtyřiceti tisíci korunami a číšnický flek s osmadvaceti tisíci. Po zjištění bližších okolností policisté už věděli, které známé tváře jsou pachateli krádeže. Oba recidivisté se ke svému jednání přiznali,“ sdělila mluvčí.

Kriminalisté obvinili sedmadvacetiletého muže ze Zlína z trestného činu krádež spáchaného ve spolupachatelství, kterého se dopustil pouhých šestnáct dnů po propuštění z věznice, kde si odpykával trest za krádeže z minulosti.

„Muž má v rejstříku trestů pět záznamů, trestné činnosti se začal věnovat krátce po dovršení plnoletosti. Soud vzal recidivistu na návrh kriminalistů do vazby, hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody,“ uvedla Monika Kozumplíková.

Jeho o dva roky mladší komplic má podle policejní mluvčí v rejstříku trestů záznamů devět, z posledního výkonu vyšel před více než dvěma lety. Kriminalisté ho obvinili z trestného činu krádež, jenže vyšetřovat ho budou na svobodě.