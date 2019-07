„Model, který navrhla kancelář pro architekturu a design ellement architects s.r.o. v čele s autorizovanou architektkou Jitkou Ressovou, odlila umělecká slévárna z Horní Kalné u Vrchlabí, která vyrábí díla z bronzu pro celý svět,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.



„V naší slévárně odléváme bronzová díla metodou ztraceného vosku, což je nejpřesnější způsob vytváření odlitků. Je to velmi stará technika, jejíž použití je zmiňováno již u starých Egypťanů 2 500 let před naším letopočtem a po staletí zůstala víceméně nezměněná,“ uvedl Michal Horák z umělecké slévárny.



Výsledný model města vznikal vzhledem ke svému velkému rozměru postupně po 12 dílech, které pak byly svařeny.



„Na základě originálního modelu, v tomto případě vyrobeného na 3D tiskárně, se udělá negativní forma ze silikonu a sádry, do níž se nanese horký vosk. K tomuto voskovému modelu se následně vytvoří síť nalévacích kanálků, které posléze slouží k vytlačení vzduchu při aplikaci roztaveného bronzu,“ uvedl Michal Horák.



Vzniklá forma vyplněná voskem se umístí do pece, kde se vypaluje při teplotě asi 600 °C. Během této doby se vosk vypaří.

„K dispozici tak zůstane pevná vypálená forma, ve které již není vosk, jen dutý prostor, a je do ní možno nalít roztavený bronz o teplotě zhruba 1 200 °C. Po vychladnutí se forma kolem odlitku opatrně mechanicky rozbije, nalévací kanálky se odřežou a odlitek se opracuje, očistí a dodá se mu patina,“ popsal proces výroby Michal Horák.

Vzhledem ke své velikosti musel být model do Zlína dopraven rozdělený na dvě poloviny a složen byl až na místě. I přesto nebyl transport jeho obou dílů, které dohromady váží přes půl tuny, jednoduchou záležitostí.

„K jejich dopravení z přízemí na terasu musela být využita legendární pojízdná Baťova kancelář ve výtahu, neboť do běžných výtahů by se nevešly,“ dodala krajská tisková mluvčí.