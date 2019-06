„Ve Zlínském kraji žije v současné době 31 mužů a žen, kteří se v letech 1938 -1945 aktivně účastnili odboje proti fašismu a nacistické okupaci. Dnes je jim průměrně devadesát pět let,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Setkání s hejtmanem se jich zúčastnilo patnáct, někteří přišli v doprovodu rodinných příslušníků a se zájmem si prohlédli Baťův mrakodrap včetně legendárního výtahu. Nejstarší účastník setkání major Jan Prokop ze Zlína nedávno oslavil 96. narozeniny. Bojoval ve Slovenském národním povstání, Němci ho ale zajali a odvlekli do koncentračního tábora.

„Měl jsem štěstí, že jsem se dostal do koncentráku v Čechách, denně jsme z lágru pěšky docházeli do uhelných dolů a tak to bylo až do osvobození. Potom jsem se musel léčit, nebyl jsem schopný normálního pohybu jako zdravý člověk. Lágr nám způsoboval moc těžkostí,“ zavzpomínal Jan Prokop.



„Mám velkou radost z těchto společných akcí, protože i když mám už tolik roků, raduji se z toho, že žiju, že poznám své kamarády a poznám svět. Pořád ještě pro republiku můžeme něco udělat,“ dodal válečný veterán.

„Jsem rád, že existujete a fungujete jako ti, kdo jsou symbolem toho, co se stalo a na co se stále více zapomíná, že tady byla válka. Dnes je ve společnosti taková nemoc, kdy si všichni myslí, že mír je zadarmo, že ho za nás někdo vybojuje a že se nemusíme vůbec o nic snažit,“ řekl při setkání hejtman Jiří Čunek.

Podle hejtmana mnozí lidé berou hrůzy války jako každý jiný film, který je vymyšlený, a buď nevěří tomu, že to tak opravdu bylo, nebo se jich to nedotýká.

„Já jsem zažil vyprávění o válce od mého táty a od dědečka a bral jsem to mnohem vážněji, než když se dívám na film. A právě vy toto předávání osobních informací zajišťujete,“ zdůraznil hejtman.

Setkání připravil Karel Vaculík, oblastní koordinátor Projektu péče o válečné veterány ve Zlínském kraji.

„Kromě přímých účastníků odboje v průběhu druhé světové války a jejich nejbližších rodinných příslušníků byli pozváni i nejbližší pozůstalí po zemřelých válečných veteránech, kteří o ně na sklonku života obětavě pečovali. Bohužel účast byla ovlivněna vysokým věkem a zhoršujícím se zdravotním stavem těchto lidí,“ řekl Karel Vaculík.

V 16. etáži zlínské 21. budovy, v níž sídlí Zlínský kraj, v chodbě u Kavárny 21 byla nainstalována putovní výstava Domácí odboj na Moravě, která veřejnost seznamuje s historií národního boje za svobodu v letech 1938-1945, kdy v regionu operovalo velké množství odbojových skupin.

Setkání uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci se Zlínským krajem v rámci projektu Péče o válečné veterány podpořeného Ministerstvem obrany České republiky.