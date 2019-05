„Všichni skončili v péči záchranářů a následně v nemocnici na další vyšetření. Řidič autobusu vyvázl bez zranění, ale řidič dodávky po nehodě zůstal ve vozidle zaklíněn a museli ho vyprostit hasiči,“ informovala mluvčí HZS Zlínského kraje Lucie Javoříková.

Po ohlášení nehody vyjely na místo neprodleně tři jednotky hasičů z Otrokovic, Kroměříže a Zlína. Zraněného řidiče hasiči ihned po svém příjezdu začali vyprošťovat s použitím hydraulického nářadí. Samotný proces vyproštění byl podle Lucie Javoříková velmi komplikovaný.

„Po celou dobu dohlíželi na těžce zraněného muže lékař a záchranáři. Po vyproštění hasiči řidiče transportovali do sanitky, která ho odvezla do nemocnice,“ upřesnila Javoříková.

Tiskový mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO) Vojtěch Cekova sdělil, že hlášení o nehodě autobusu na lince 55 obdržel dispečink společnosti přibližně ve 12.30 hodin.

„Dodávkový automobil jedoucí od Otrokovic směrem do Tlumačova narazil do boku a zadního kola autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice od Štěrkoviště a odbočoval vlevo směrem do Otrokovic,“ řekl mluvčí DSZO.

Okolnosti dopravní nehody a míru zavinění účastníků vyšetřuje Policie ČR. „Dechová zkouška na vliv alkoholu u řidiče autobusu byla negativní. Jde o jeden z nejnovějších autobusů DSZO, ev. č. 683, dvanáctimetrový vůz zn. Iveco Urbanway, rok výroby 2017,“ dodal Vojtěch Cekota.

Šetření nehody si převzali dopravní policisté, kteří zjišťují okolnosti a příčinu nehody.