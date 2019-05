„Řidič osobního vozidla jel od Valašské Polanky do obce Lužná a z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměrného pruhu, kde se střetl s protijedoucí nákladní soupravou. Osobní auto pak ještě čelně narazilo do dalšího kamionu,“ informoval policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.

Kamion po nárazu částečně vyjel z komunikace a narazil do přístěnku rodinného domu, osobní auto skončilo mimo vozovku.

„Při nehodě utrpěl řidič osobního auta zranění takového rozsahu, že jim bohužel podlehl. Zraněného řidiče kamionu, který naboural do domu, i jeho spolujezdce záchranáři odvezli k dalšímu vyšetření do nemocnice,“ řekl policejní mluvčí.

Na místo nehody vyslalo krajské operační středisko HZS tři jednotky ze stanice Vsetín, Valašské Klobouky a Zlín.

„Zaklíněné tělo řidiče osobního vozidla vyprostili hasiči okamžitě po svém příjezdu,“ uvedla tisková mluvčí HZS Zlínského kraje Lucie Javoříková.

Hasiči pak podepřeli verandu, do níž byl zaklíněn kamion, aby v okamžiku jeho vyprošťování zpět na silnici nedošlo k jejímu zřícení.

Kvůli vyšetřování této dopravní nehody byla komunikace uzavřena. Policisté odkláněli dopravu v obci Valašská Polanka a Lidečko. Uzávěrka bude trvat do doby vyproštění osobního i nákladního auta.