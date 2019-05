„Strážníci zde sice provádějí hlídkovou činnost v průběhu celého roku, ale není tam trvalé místo, kde by byli obyvatelům pravidelně k dispozici pro řešení jejich záležitostí,“ uvedl ředitel MP Zlín Milan Kladníček.

Mobilní služebna je v podstatě víceúčelová dodávka se skříňovou nástavbou a po dobu přistavení v konkrétní lokalitě zde bude přítomen vždy nejméně jeden strážník, v jehož územní působnosti se oblast nachází.

„Z dosavadních zkušeností víme, že občané se tak na nás obracejí nejen ve věcech týkajících se svého bydliště a okolí, ale také v záležitostech, s nimiž by dříve museli do spádové okrskové služebny nebo do budovy ředitelství,“ řekl Kladníček.

Mobilní služebna městské policie bude v okrajových částech města přistavena podle stanoveného harmonogramu.

„Každé první pondělí v měsíci v době od 13 do 17 hodin bude ve Velíkové a každé druhé pondělí v měsíci ve čtvrti Mladcová. V Loukách zastihnete strážníky každé první úterý v měsíci a každou druhou středu v měsíci budou zajíždět do Lhotky-Chlumu,“ přiblížil mluvčí městské policie Pavel Janík.

První čtvrtek v měsíci bude podle Janíka mobilní služebna pro občany v Jaroslavicích, druhý čtvrtek v měsíci v Klečůvce, třetí čtvrtek připadá na Lužkovice a konečně čtvrtý na Salaš. O plánované přítomnosti strážníků v příměstských částech se lze také informovat v kancelářích místních částí.