„Dosud dvakrát trestaná žena by mohla v případě odsouzení strávit za mřížemi dva roky až deset let,“ informovala v pondělí 29. ledna mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Koncem minulého týdne se recidivistka pokusila o krádež kabelek dvěma seniorkám vzápětí po sobě. První z nich kabelku uchránila, druhá přivolala pomoc a zlodějku zadržel kolemjdoucí muž, který ji předal policistům.

Ve čtvrtek v devět hodin ráno přijal operační důstojník oznámení o okradení seniorky v centru Zlína. Pachatelku měl zadržet kolemjdoucí.

„Policisté z prvosledové hlídky na místě zjistili, že jednaosmdesátiletá žena si na lavičku položila kabelku, aby z ní vytáhla peněženku. Vtom jí kabelku zezadu vzala cizí žena a dala se na útěk. Stará paní neváhala a začala křičet, že ji okradli. Zlodějku se snažily zadržet dvě ženy, jenže neúspěšně. Vzápětí se za ní vydal dvaatřicetiletý muž, lupičku dostihl a zadržel až do příjezdu policistů,“ popsala krádež policejní mluvčí.



Kabelku s veškerým obsahem policisté vrátili okradené ženě. V průběhu prověřování oznámila na linku tísňového volání policie další důchodkyně, že jí asi před dvaceti minutami chtěla nějaká žena násilím vytrhnout z ruky kabelku, o kterou se přetahovaly. Také této paní pomohl jí cizí muž, který kabelku ze sevření pachatelky vytrhl.

V tomto případě, který předcházel okradení seniorky na lavičce, se stejné zlodějce kabelku ukrást nepodařilo.

„Policisté pachatelku zadrželi a převezli do policejní cely. Komisař z oddělení kriminální policie ji obvinil z trestného činu krádež a zvlášť závažného zločinu loupež. Do současné doby dvakrát trestaná žena by mohla v případě odsouzení strávit za mřížemi dva roky až deset let,“ dodala Monika Kozumplíková.