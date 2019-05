V sedmém ročníku plastožroutí soutěže její účastníci nasbírali a odevzdali k recyklaci 25 952 kilogramů. Překonáte tento výsledek?

To teprve uvidíme. Od 1. června 2018, kdy jsme osmý ročník odstartovali, zástupci 76 organizací zatím odevzdali k recyklaci osmnáct tun vršků od petlahví. A to už je panečku pořádná hromada! Do uzávěrky, tedy do 31. května, zbývá ještě hodně dnů, počkejme si tedy na konečný výsledek. Ve výkupních střediscích v Křelově na Hané, Vrbně pod Pradědem v Jeseníkách a Rynolticích nedaleko Liberce průběžně vykupujeme další a další pytle víček, která podrtíme a následně využijeme k výrobě zahradních kompostérů ve vrbenském závodě Jelínek-Trading.

Rozrůstá se rodina plastožroutích příznivců?

Ano. Mnohé konkurenční firmy, jež v České republice v minulých letech petvíčka pro následnou recyklaci vykupovaly, tuto činnost ukončily. Čína totiž omezila zpracování plastu z Evropy, což se projevilo v poklesu výkupní ceny. V plastožroutí rodině jsme tedy přivítali nováčky, kteří dříve vozili vršky jinam. Na druhé straně jsme přišli o dlouholeté spolupracovníky, kteří nemají možnost víčka dopravit do výkupen. Přestali jsme je totiž svážet, bylo by to prodělečné. Nicméně praxe ukazuje, že naši lidé jsou organizačně velmi zdatní a dokážou si zajistit převoz do výkupen například sponzorsky. Školám hodně pomáhají tatínci, dědečkové a příznivci, kteří pracují v dopravě a příležitostně, když jejich nákladní auto není vytíženo a má namířeno ke Křelovu, Vrbnu či Rynolticím, naloží víčka a dopraví do výkupny. V neposlední řadě obětavě přivážejí vršky i učitelé a další pracovníci škol ve svých osobních autech.

K jakému účelu peníze získané za víčka školy využívají?

Například na zakoupení dárků pro vítěze sportovních a kulturních soutěží, dále na pořízení různých pomůcek pro výtvarnou výchovu atd. Některé školy finanční výtěžek věnují svým žákům, kteří jsou vážně nemocní a potřebují speciální rehabilitaci.

Spolupracujete i s charitativními organizacemi?

Ano, ale mimo soutěž. To by totiž nebylo fér, protože od nich odebíráme podstatně větší množství víček. Například jednou ročně vykupujeme zhruba deset tun od Charity v Zábřehu na Moravě. Tato aktivita je pro ně přínosná z ekologického i sociálního hlediska. Lidé bez domova a bez přístřeší pomáhají víčka třídit a zbavují je případné kontaminace. Získané finanční prostředky pak sociální pracovníci ze Zábřehu rozdělují mezi několik dětí ve věku do desíti let, které mají zvýšené náklady na péči vzhledem k jejich vážnému zdravotnímu handicapu. A odkud má charita tak velký přísun petvíček? Z více než dvaceti míst v Zábřehu a okolních vesnicích, kde ochotně našli prostor pro umístění sběrné nádoby. Jsou v mateřských a základních školách, prodejnách, kostelech, na obecních úřadech a dalších místech, kde vyslyšeli prosbu sociálních pracovníků a vyšli jim vstříc.

Další informace: www.plastozrout.cz