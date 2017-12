Především světově známa Vincentka je k dispozici všem návštěvníkům celoročně k pití v kryté stejnojmenné hale, a to ohřívaná i studená. Navíc Vincentku čerpá ze samostatného vrtu i akciová společnost Vincentka, která ji plní do láhví a distribuuje po území České republiky i do dalších zemí.

Většina luhačovických minerálních vod v Lázních Luhačovice, a. s., je vedena „minerálkovody“ do lázeňských zařízení, kde jsou používány k jednotlivým procedurám. Společnost Lázně Luhačovice spravuje 10 minerálních pramenů. Přírodní léčivé prameny v Luhačovicích jsou volně a bezplatně přístupné široké veřejnosti. Stálá péče o ně si vyžaduje značné finanční prostředky, které plně hradí akciová společnost Lázně Luhačovice.

Generální ředitel lázní Eduard Bláha uvedl: „S příchodem mrazů obvykle v prosinci, nebo v listopadu některé prameny uzavíráme a na jaře v květnu se koná jejich slavnostní otevírání. Na zimu úplně uzavíráme prameny Dr. Šťastného a Nový Jubilejní. Ottovka v altánku se uzavírá taky, ale ta je v současné době dlouhodobě uzavřena z hygienických důvodů kvůli bakteriálnímu znečištění. Vincentka a Aloiska se na zimu neuzavírají a jsou přístupné veřejnosti v určených hodinách. Vincentka má navíc v zimě vytápěnou halu a pro komfort hostů je v hale k dispozici i ohřívaná.“

Obvyklá otevírací doba Vincentky v zimě je 7:30 - 11:00 a 13:00 - 17:30 hod. Aloiska je umístěna v altánku a ten je běžně přístupný. Na rozdíl od Vincentky se však návštěvníci mohou napít Aloisky i mimo otevíracích hodin a to u pítka umístěného po straně stavby, která pramen zastřešuje.

Přírodní léčivé prameny v Luhačovicích

Luhačovické minerální vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě. Mají vysoký obsah minerálních látek a vynikající proplynění volným oxidem uhličitým. Využívají se k pitné kúře, inhalačním procedurám a k minerálním koupelím.

Z deseti zmíněných minerálních pramenů je světově proslulá právě Vincentka, která je základním inhalačním médiem ve většině inhalatorií v České republice. Její účinek přímo z pramene je ovšem nenahraditelný.

Nejznámějšími luhačovickými léčivými prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a Pramen Dr. Šťastného, které jsou volně přístupné veřejnosti. V září 2013 byl slavnostně zpřístupněn pramen Nový Jubilejní. Další minerální prameny využívané k balneologickým účelům jsou Nová Čítárna, Nová Janovka, Elektra. Zbylé dva prameny ve správě akciové společnosti Lázně Luhačovice nesou jména Jubilejní a Vladimír. Český inspektorát lázní je v roce 2015 označil za pozorované a záložní zdroje.